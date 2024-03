Biejat: kobieta, która może zajść w ciążę, powinna mieć dostęp do antykoncepcji

Tuż po ogłoszeniu decyzji w rozmowie z TVN24 sprawę skomentowała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat i kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy. - Tabletka "dzień po" zgodnie z informacjami płynącymi z WHO i badaniami, które zostały przeprowadzone, jest bezpieczna bez względu na wiek jej przyjmowania i chroni przed niechcianą ciążą. Uważam, że młode dziewczyny powinny mieć do niej dostęp, tak samo jak kobiety dorosłe - powiedziała. - Wiek 15 lat był kontrowersyjny, ale wynikał z tego, jakie mamy w Polsce prawo. Przypominam, że od 15. roku życia można legalnie współżyć - dodała.

Pytana o to, czy składany będzie nowy projekt, przewidujący dostępność tej tabletki od 18. roku życia, wskazała, że to musi zostać przedyskutowane. - Ja osobiście skłaniałabym się do tego, by taką ustawę złożyć, bo lepsze to niż nic - powiedziała. Według niej na razie dobrym pomysłem byłoby "wprowadzenie rozporządzenia umożliwiającego wydanie tej tabletki na podstawie recepty farmaceutycznej, choć jest to półśrodek".