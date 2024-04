1. Prezydent Duda w USA

Prezydent Andrzej Duda udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, by w Nowym Jorku uczestniczyć w spotkaniach z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narvaez.

Prezydent Andrzej Duda nie wykluczył, że spotka się towarzysko z byłym prezydentem USA. - Jeżeli będzie taka możliwość - bo to zależy też od kalendarza - spotkam się także towarzysko z prezydentem Donaldem Trumpem. Wstępne takie ustalenie w Nowym Jorku rzeczywiście było, ale to wszystko zależy od możliwości, jakie będą w danym momencie - powiedział.

2. Spłonęła zabytkowa giełda w Kopenhadze

3. Rośnie poziom w rzekach w Rosji i Kazachstanie

Sytuacja powodziowa w Rosji i Kazachstanie jest bardzo trudna. Poziom wody w rzekach cały czas rośnie. Łączna liczba ewakuowanych, która w poniedziałek wynosiła 125 tysięcy, wzrosła we wtorek do 200 tysięcy, ponieważ gubernator rosyjskiego obwodu tiumeńskiego wezwał mieszkańców Iszymu do ewakuacji.

4. Koniec 23-letniej sądowej batalii przedsiębiorcy

5. Szumowski zeznawał przed komisją śledczą

Pytany, czy rekomendował przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 roku, Szumowski zaprzeczył. - To, co rekomendowałem, to przesunięcie wyborów prezydenckich o dwa lata. A jeśli taka zgoda polityczna w Sejmie ówczesnym nie zaistnieje, to najbezpieczniejsza forma jest taka, która ograniczy kontakty międzyludzkie - mówił były minister zdrowia.