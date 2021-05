"Uważam moje dalsze zaangażowanie w proces wyborów RPO za bezprzedmiotowe"

- Czekamy na decyzję PiS oraz Solidarnej Polski, czy gotowe będą poprzeć tę kandydaturę - powiedział Jarosław Gowin dziennikarzom. Polityk przyznał, że koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy nie zadeklarowali jeszcze, czy poprą przedstawioną przez Porozumienie kandydaturę. - Wcześniej umawialiśmy się, że to właśnie Porozumienie wskaże kolejnego kandydata. Mam nadzieję, że to ustalenie pozostaje w mocy - powiedział.

Brak porozumienia w sprawie wyboru nowego RPO

Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata Prawa i Sprawiedliwości, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem - Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.