Wyniki matur 2022 - kiedy i gdzie można je sprawdzić?

We wtorek 5 lipca zostaną ogłoszone wyniki tegorocznych matur. Zależą od nich szanse maturzystów na dostanie się na wymarzone studia. Jak i gdzie sprawdzić swoje wyniki? Kiedy odbędą się egzaminy poprawkowe?

Tegoroczne egzaminy maturalne przeprowadzone zostały w dniach 4-23 maja oraz - jak termin dodatkowy - w dniach 1-15 czerwca. Wyjątkowo, z powodu pandemii oraz przedłużającej się edukacji zdalnej, obowiązkowe były tylko egzaminy pisemne. W całej Polsce do matur przystąpiło niespełna 290 tysięcy osób .

Uzyskane wyniki matur są szczególnie ważne dla wszystkich planujących kontynuowanie nauki na studiach. To od nich zależeć będą szanse na dostanie się na wybraną uczelnię.

Matury 2022 - wyniki

Wyniki matur w 2022 roku ogłoszone zostaną 5 lipca po godzinie 8 rano. Sprawdzić je będzie można online na stronie wyniki.edu.pl po zalogowaniu się danymi otrzymanymi w swojej szkole. Również 5 lipca 2022 r. świadectwa, aneksy i informacje o wynikach matur przekazane zostaną do szkół przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Aby zdać maturę i uzyskać świadectwo dojrzałości konieczne jest uzyskanie minimum 30 procent punktów z każdego z trzech egzaminów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Dodatkowo, obowiązkowe jest podejście do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, w jego przypadku nie obowiązuje jednak próg zaliczenia - nie można go nie zdać.