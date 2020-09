Dorn: zamiarem Kaczyńskiego jest przetrącenie Ziobrze kręgosłupa i doprowadzenie do paraliżu

Głównym powodem tego kryzysu jest odmowa udzielenia zgody przez Jarosława Kaczyńskiego na połączenie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski - powiedział w "Faktach po Faktach" Ludwik Dorn. Były marszałek Sejmu i były minister spraw wewnętrznych i administracji komentował w ten sposób kryzys w Zjednoczonej Prawicy. - Nie sądzę, żeby zamiarem pana Jarosława Kaczyńskiego było upokarzanie Zbigniewa Ziobry. Oczywistym zamiarem jest przetrącenie mu kręgosłupa i doprowadzenie do paraliżu - ocenił Dorn.

Dorn: głównym powodem kryzysu jest odmowa połączenia PiS i Solidarnej Polski

Jego zdaniem "takie połączenie owocowałoby pozycją wiceprezesa dla pana Zbigniewa Ziobry i wejściem całej falangi lojalnych wobec niego ludzi do władz centralnych i terenowych Prawa i Sprawiedliwości". - To natomiast zabezpieczałoby interesy tych 19 posłów Solidarnej Polski, jeśli chodzi o umieszczenie na listach późną wiosną 2023 (w wyborach parlamentarnych - przyp. red.) - wyjaśniał.

- Odmowa została potraktowana przez pana Ziobrę i Solidarną Polskę jako brak gwarancji i z tego to się wszystko wzięło - tłumaczył. Według Dorna, "Ziobro ma jeden interes", a jest nim to, by zapewnić "gwarancję dla reelekcji nie tylko własnej, ale też kilkunastu osób z nim związanych". - Tego mu odmówiono i stąd się wziął ten cały kryzys - dodał.