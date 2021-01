Uprzywilejowany wybór terminu szczepienia? Infolinia: nie, Dworczyk: tak

Szef kancelarii premiera, rządowy pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk w "Sprawdzam" zapewnił, że osoby deklarujące już teraz chęć zaszczepienia się, w pierwszych dniach szczepienia swojej grupy wiekowej będą miały możliwość uprzywilejowanego wyboru terminów do zapisywania się. Inne informacje uzyskiwali jednak w piątek pacjenci, którzy dzwonili na infolinię.

- To działa w ten sposób, że jeśli zgłaszamy się jako osoby deklarujące chęć zaszczepienia, to przychodzi od nas zwrotnie mail z linkiem, w który jeśli klikniemy, potwierdzimy swoją decyzję o zaszczepieniu się, to jeśli będzie nadchodził czas szczepienia naszej grupy wiekowej, otrzymamy mailem informację o tym. Później będziemy mieli w pierwszych dniach szczepienia naszej grupy wiekowej możliwość uprzywilejowanego, można tak powiedzieć, wyboru terminów do zapisywania się. Dopiero później pozostała część tej grupy wiekowej, która się wcześniej nie zadeklarowała, że jest gotowa do szczepienia, będzie mogła dołączyć do systemu rejestracji – wyjaśniał.