Sędzia Włodzimierz Wróbel o nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej: jesteśmy w fazie zjadania żaby

O funkcjonowaniu nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mówił w "Faktach po Faktach" sędzia Izby Karnej, profesor Włodzimierz Wróbel. Ocenił, że "akta spraw, które są w tej chwili w Izbie Dyscyplinarnej, a częściowo także w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powinny być przekazane do Izby Karnej lub innych izb Sądu Najwyższego i powinny toczyć się postępowania".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział w sobotę w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że kwestionowana Izba Dyscyplinarna w tej postaci, w jakiej funkcjonuje obecnie, zostanie zlikwidowana i w ten sposób "zniknie przedmiot sporu". Dodał, że we wrześniu pojawią się pierwsze propozycje dotyczące tej sprawy.

Sędzia Wróbel o Izbie Dyscyplinarnej

Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel pytany, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji, powiedział, że strona prawna tej sytuacji jest jasna. - Akta spraw, które są w tej chwili w Izbie Dyscyplinarnej, a częściowo także w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...) powinny być przekazane do Izby Karnej lub innych izb Sądu Najwyższego i powinny toczyć się postępowania, powinny być wydawane orzeczenia - mówił.

Sędzia Wróbel powiedział, że gdyby był urlopowiczem przyglądającym się z boku i przysłuchującym się temu, co się dzieje, to myślałby, że "jesteśmy w fazie zjadania żaby, w fazie jakiegoś kolejnego odcinka opery mydlanej, smutnej w perspektywie tego, że to jest rzeczywistość a nie po prostu jakiś serial meksykański, czy turecki".