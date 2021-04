Izrael "odegrał pewną rolę" w ataku na irański ośrodek nuklearny

Izrael stoi za atakiem i awarią energii elektrycznej w irańskiej placówce nuklearnej w Natanz - poinformował dziennik "New York Times", powołując się na źródła we władzach USA i Izraela.

W niedzielę w irańskich zakładach wzbogacania uranu w Natanz doszło do awarii energii elektrycznej. Wiceprezydent Iranu i szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej Ali Akbar Salehi oświadczył, że był to "akt terroryzmu jądrowego". Szacuje się, że naprawianie szkód może potrwać nawet kilka miesięcy.

Źródła "New York Timesa" przekazały, że awaria w dostawie energii elektrycznej w Natanz była spowodowana eksplozją.

"Przypomnieniem różnic" między polityką Izraela a USA wobec Iranu

Atak ten - pisze "NYT" - grozi napięciami między Izraelem a administracją Joe Bidena w kwestii tego, jak powstrzymać program nuklearny Teheranu. Biały Dom opowiada się za powrotem USA do międzynarodowego porozumienia nuklearnego z 2015 roku pod pewnymi warunkami i wznowił w tej sprawie rozmowy z władzami irańskimi.

Atak na placówkę jądrową może "skomplikować starania administracji Bidena"

Ostatnie wydarzenia mogą w ocenie dziennika "skomplikować starania administracji Bidena, by zachęcić Iran do powrotu" do układu z 2015 roku, wynegocjowanego przez administrację Baracka Obamy, w którym Teheran obiecał ograniczyć swój program nuklearny w zamian za zniesienie sankcji.