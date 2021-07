Miller: chciałbym przestrzec działaczy PO i samego Donalda Tuska

Najpierw Donald Tusk musi umocnić swoją partię. Potem, kiedy struktury uwierzą, że mogą wygrać z PiS-em, przystąpić do próby skonstruowania szerokiej koalicji - doradzał w "Faktach po Faktach" były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller. Zaznaczył, że w ramach współpracy ugrupowań opozycyjnych "nie mogą być stosunki na zasadzie mistrz - podwładny, tylko równoprawność wielu podmiotów".

