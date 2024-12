Bezwzględny zakaz w gabinetach stomatologicznych. Wchodzi od 1 stycznia   

czytaj dalej

W mojej ocenie sytuacja jest skomplikowana, to budzi moje wątpliwości i bardzo jestem ciekawa, jak do tego podejdzie prezydent - powiedziała w TVN24 konstytucjonalistka dr Monika Haczkowska, odnosząc się do kwestii wyłaniania kandydatów na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wskazała, że we wtorek kończy się kadencja dwóch sędziów, więc podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które ma zostać zwołane na piątek, skład będzie niepełny.