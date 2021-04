Gliński: Szydło ma potrójny mandat, by zasiadać w Radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau

Wicepremier Piotr Gliński przekonuje, że Beata Szydło ma "potrójny mandat" do zasiadania w Radzie Muzeum Auschwitz-Birkenau. - Pani premier Szydło pochodzi z Ziemi Oświęcimskiej, jest muzealnikiem i jest wybitnym polskim politykiem, więc ja, gdybym był dyrektorem instytucji, w radzie której zasiada taka osoba, to bym się cieszył i czuł się dowartościowany - podkreśla wicepremier. Jego zdaniem rezygnacje części członków gremium upolityczniają całą sytuację.

Podczas sobotniej wizyty w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem wicepremier oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński został poproszony o odniesienie się do rezygnacji kilkorga członków Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Chodzi między innymi o dyrektora placówki Marka Lasotę i byłą wicedyrektor Krystynę Oleksy. Ich decyzje zapadły po tym, gdy do gremium powołana została była premier i europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

- Ubolewam nad tym, że są tego rodzaju działania, bo one raczej upolityczniają tą sytuację. Nie jest prawdą, że w radach tego typu muzeów, także i tego muzeum, nie zasiadają politycy, zwłaszcza politycy, którzy mają potrójny mandat do tego, żeby w takiej radzie zasiadać. Pani premier Szydło pochodzi z Ziemi Oświęcimskiej, jest muzealnikiem i jest wybitnym polskim politykiem, więc ja, gdybym był dyrektorem instytucji, w radzie której zasiada taka osoba, to bym się cieszył i czuł się dowartościowany, bo na pewno jest to osoba, która może pomóc w rozwoju i funkcjonowania tej instytucji - mówił wicepremier.