Mieszkańcy przygranicznych terenów pomagają migrantom

- Bez nas ci ludzie nie dostaną żadnej pomocy – tłumaczy mieszkanka Podlasia, która swoją stodołę przerobiła na magazyn. To zwykła kobieta - nie aktywistka. - Dużo osób by chciało pomóc, ale nie mieszkają w strefie, więc wiadomo, że ich tam nikt nie wpuści – dodaje.

Do stodoły trafiają dary z całej Polski. Jedzenie zabierane jest na bieżąco, dlatego w workach znajdują się głównie ubrania, ale przyjechał też karton z namiotami. - To potem trafia do aktywistów, którzy mogą działać w strefie – wyjaśnia kobieta.

Potrzeby

Aktywiści pomagają migrantom

Takie działania utrudniają pracę, ale nie zniechęcają - coraz więcej mieszkańców zapala przed domem zielone światło i otwiera dla migrantów swoje drzwi. - To są ludzie, którzy jedzą liście z ziemi i piją wodę z kałuży. To jest ten moment, w którym musimy wkroczyć i pokazać, że nie wszyscy są źli i obojętni – przekonuje mieszkaniec powiatu hajnowskiego Kamil Syller. Tutaj wielu pomaga, ale wielu robi to po cichu. - My nie możemy na to tak po prostu patrzeć udając, że nie widzimy tego. To są ludzie – podkreśla mieszkanka Podlasia, która w stodole gromadzi pomoc dla migrantów.