"Czyste barbarzyństwo", "piekło kobiet znowu otwarte". Protesty w całej Polsce po orzeczeniu w sprawie aborcji

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą zapisu o możliwości przerywania ciąży z powodu nieodwracalnych wad płodu, na ulice wielu miast wyszły przeciwniczki i przeciwnicy zaostrzania prawa aborcyjnego. A wszystko to w czasie pandemii i obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . To zanegowanie wypracowanego w latach 90. XX wieku kompromisu aborcyjnego. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdanie odrębne złożyło dwóch sędziów – Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

Do największych protestów doszło w Warszawie, gdzie zebrani sprzed gmachu Trybunału Konstytucyjnego przeszli przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej, a następnie - około północy - mniejsza grupa pojawiła się na ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Chciała dojść przed dom prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego, ale w poprzek jezdni stanął kordon policji. Tam doszło do starć z funkcjonariuszami .

"Nie zgadzamy się na zawłaszczanie naszego ciała"

- Trybunał Konstytucyjny odebrał mi prawo do decydowania o własnym ciele, a każda kobieta powinna mieć do tego prawo. Dla mnie to jest czyste barbarzyństwo – powiedziała uczestniczka protestu w Krakowie.