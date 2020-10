Adam zginął z policyjnej broni. Prokuratura: wersje biegłych nie do pogodzenia

Łódzka prokuratura regionalna powoła nowych biegłych, którzy będą analizować dowody w sprawie śmierci 21-latka z Konina. Mężczyzna zginął w zeszłym roku po strzale z policyjnej broni. Do teraz nie wiadomo, czy został trafiony w klatkę piersiową (co pasowałoby do wersji, że policjant musiał bronić się przed atakiem), czy też w plecy.