Zmarł trener personalny gwiazd Jacek Kramek. Miał 32 lata

"Jacku, będziemy tęsknić"

Lewandowska wspomniała o Kramku także na facebookowym profilu swojego centrum, do którego zespołu dołączył trener. "Jacuś, na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Dziękujemy Ci za Twój uśmiech, energię i radość, którą każdego dnia przynosiłeś ze sobą do klubu. Dziękujemy Ci za nieustanną motywację do działania. Dziękujemy, że z takim ogromnym zaangażowaniem wszedłeś do naszego Team’u i byłeś jego ważną częścią" - napisała Lewandowska w opisie zdjęcia.