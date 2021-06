Krzyk Bartosza Bieleni dla Białorusi w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski przyznał w środę nowe wyróżnienie - Europejską Nagrodę Publiczności LUX. Zwycięzcą został "Kolektyw" Alexandra Nanau. Drugie miejsce zajął film "Boże Ciało" Jana Komasy. Odbierający wyróżnienie w imieniu reżysera aktor Bartosz Bielenia swoje przemówienie poświęcił sytuacji na Białorusi. Zakończył je krzykiem, nawiązując do codziennych protestów Jany Shostak przed Przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie.

W środę podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego wręczone zostały Europejskie Nagrody Publiczności Lux. W finale konkursu znalazły się trzy europejskie produkcje: "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Boże Ciało" Jana Komasy oraz "Kolektyw" Alexandra Nanau.

Laureata głównej nagrody ogłosił w środę podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej europarlamentu przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Okazał się nim "Kolektyw" Alexandra Nanau, czyli opowieść o dziennikarzach śledczych demaskujących oszustwa w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że właśnie ten film został wybrany przez obywateli Unii Europejskiej i europarlamentarzystów. Sądzę, że jest to nagroda przede wszystkim dla ofiar i ich rodzin (...). To także nagroda za nieustępliwość i odwagę zwykłych obywateli, którzy w 2016 r. odmienili rumuńskie społeczeństwo, bo mieli odwagę pójść do prasy i powiedzieć prawdę - mówił Nanau, odbierając statuetkę.

Rumuński reżyser Alexander Nanau PAP/EPA/JULIEN WARNAND / POOL

"To, co mogę dzisiaj zrobić, to oddać mój głos w solidarności dla Jany Shostak"

W imieniu twórców "Bożego Ciała" nagrodę za drugie miejsce odebrał aktor Bartosz Bielenia, który grał główną postać w filmie Komasy.

- Pochodzę z Polski. Polska jest na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Za tą granicą 30 500 osób jest torturowanych. 476 osób znajduje się w więzieniach politycznych, 30 zostało zamordowanych. Wszystkie te dane pochodzą z roku 2020. To, co mogę dzisiaj zrobić, to oddać mój głos w solidarności dla Jany Shostak, która codziennie o godzinie 18 gromadzi ludzi przed Przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie, by przez minutę krzyczeć. Oto jej słowa: "milczeliśmy przez 27 lat, o 27 lat za długo" - powiedział.

Następnie, stojąc na środku sali parlamentu w Strasburgu, wydał z siebie krzyk. - Niech żyje Białoruś! – powiedział na koniec.

Bartosz Bielenia w Parlamencie Europejskim PAP/EPA/JULIEN WARNAND / POOL

Nowe wyróżnienie od Parlamentu Europejskiego

Lux Audience Award to nowa nagroda, której powstanie ogłoszono podczas ubiegłorocznego festiwalu filmowego w Wenecji.

Łączy w sobie Nagrodę Filmową LUX - przyznawaną produkcji, która w szczególny sposób zachęca do dyskusji o wartościach istotnych dla Unii Europejskiej - a także Nagrodę Publiczności Europejskiej Akademii Filmowej.

Zwycięzcę wyłaniają w głosowaniu eurodeputowani i europejska publiczność. Nie otrzymuje on nagrody pieniężnej, ale Parlament Europejski pokrywa koszty przetłumaczenia napisów do filmu na wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej i dostosowania ich do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących.

Autor:tmw/adso

Źródło: tvn24.pl