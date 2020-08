W samej bieliźnie, z pistoletem w ręku, ruszył w stronę sąsiada. Bo przeszkadzała mu kosiarka

Było około 21, kiedy 29-latek z Pstrągówki położył się do łóżka. Był pijany, jednak dobiegające zza okna odgłosy koszenia trawy nie pozwalały mu zasnąć. Postanowił uciszyć sąsiada.

Broń bez pozwolenia

Zaatakowany mężczyzna rzucił się na sąsiada i powalił go na ziemię. - Jednak dopiero z pomocą członka rodziny udało mu się obezwładnić agresora i utrzymać go do czasu przyjazdu policji – uzupełnia Kosturek.