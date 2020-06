Uciekali na strychy, na dachy. W kilka chwil woda zalała wieś. "Nie mamy do czego wracać"

- W pewnym momencie myśleliśmy, że się utopimy – mówi mieszkanka Trzcinicy (Podkarpacie). W kilka chwil okoliczny strumyk, na co dzień mający niecały metr szerokości, rozrósł się do kilkudziesięciu metrów. Zalane zostały wszystkie domy, prawdopodobnie wiele z nich nie będzie się nadawało do zamieszkania.