20 lat temu lawina w Tatrach porwała grupę licealistów. Zginęło osiem osób

czytaj dalej

Bogdan Pieklik przez 17 lat z przerwami był szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach. Już podczas pierwszego Finału WOŚP w 1993 roku, nie mając jeszcze puszki, zbierał datki do torebki po mące. Sześć lat później jego córka, wówczas uczennica czwartej klasie podstawówki, zaczęła wydawać gazetkę szkolną, przeznaczając dochód z jej sprzedaży na WOŚP. Gdy dowiedział się o tym Jurek Owsiak, zadzwonił do rodziny o 22.30 i zaprosił do siedziby fundacji.