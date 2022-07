Małopolska, Libiąż. Ojciec porzucił dzieci w lesie. Znalazł je policjant po pracy

czytaj dalej

To jest kompromitacja dla sędziego, jeżeli spotyka się ze stroną i ustala jakiekolwiek kwestie dotyczące postępowania, orzeczenia - mówił w "Tak jest" adwokat Ryszard Kalisz. Odniósł się do ujawnionego maila, z którego wynika, że szef kancelarii premira Michał Dworczyk konsultował się w sprawie wyroków TK z prezes tego organu, Julią Przyłębską. Sędzia Piotr Gąciarek był zaś pytany, co by zrobił, gdyby zadzwonił do niego minister z pewną sprawą i chciał się spotkać.