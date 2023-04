"Odbijanie" nielegalnego muzeum w asyście policji. "Legioniści" nie chcieli oddać pamiątek

W czwartek rano urzędnicy wojewody małopolskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie siłowo weszli do nielegalnego Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach. Zabezpieczają tam zbiory, które mają teraz zostać zinwentaryzowane i ewentualnie zabezpieczone pod względem konserwatorskim. Porządku pilnowała policja, bo urzędnicy od lat spotykają się z oporem Związku Legionistów Polskich, który nie chce rozstać się ani z muzealiami, ani z należącym do miasta gmachem.

Siłowe otwarcie drzwi muzeum. Wojewoda apelował o pokojowe załatwienie sprawy

W połowie marca wojewoda małopolski, reprezentując w tej sprawie ministra kultury, wydał postanowienie, w którym wezwał związek legionistów do dobrowolnego wydania muzealiów i zaprzestania działalności. - Związek miał na to czas to wtorku 11 kwietnia, do godziny 9. Działacze nie odpowiedzieli jednak na wezwanie, dlatego w czwartek udaliśmy się na miejsce, by odebrać zbiory - poinformowała nas rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo.