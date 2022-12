Prześwietlali bagaż, w środku znaleźli psa. Zaskakujące odkrycie na lotnisku

O sprawie 6 grudnia poinformował na swoim twitterowym koncie wydział Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu z położonego w stanie Wisconsin regionu Wielkich Jezior. Do wpisu dołączono dwa zdjęcia - na jednym widać wypchany plecak, na drugim - zapis prześwietlenia bagażu, które ujawniło, że w środku znajduje się niewielki czworonóg.

"W tym tygodniu pies został przypadkowo wysłany na prześwietlenie rentgenem na lotnisku w Madison w stanie Wisconsin. Kiedy podróżujesz ze zwierzakiem, powiadom o tym linie lotnicze i poznaj obowiązujące przepisy. W punkcie kontrolnym wyjmij zwierzaka z torby, a bagaż, wraz z tą torbą, umieść na taśmie maszyny prześwietlającej" - przypomnieli w swoim wpisie strażnicy. Nie podano, w jakich dokładnie okolicznościach zwierzę trafiło do plecaka.

Jak przewozić zwierzęta samolotem?

Jak prawidłowo powinien wyglądać transport lotniczy zwierząt? Polskie Linie Lotnicze LOT tłumaczą na swojej stronie, że czworonóg może przebywać na pokładzie samolotu, jednak musi znajdować się w specjalnym pojemniku, "transporterze lub miękkiej torbie do przewozu zwierząt", dostosowanym do jego rozmiaru i wagi. Waga zwierzęcia przewożonego w kabinie pasażerskiej wraz z pojemnikiem nie może przekroczyć 8 kilogramów - cięższe zwierzęta mogą jednak zgodnie z regulującymi to przepisami być przewożone w luku bagażowym.