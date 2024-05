"Bo on szczekał i ja byłem pijany". Tak się tłumaczył 49-latek oskarżony o wyrzucenie psa z balkonu jednego z bloków w Białymstoku. Zwierzę przeżyło upadek z czwartego piętra, natomiast mężczyzna usłyszał prawomocny wyrok półtora roku więzienia. To o pół roku mniej niż orzekł sąd pierwszej instancji. Nie ma bowiem dowodów, że mężczyzna znęcał się wcześniej nad psem.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2022 roku. Policję zawiadomiły osoby, które znalazły ciężko rannego zwierzaka i się nim zaopiekowały. Wszystko wskazywało na to, że szczeniak – dwumiesięczny mieszaniec – został wyrzucony z mieszkania na czwartym piętrze w bloku, przy którym go znaleziono. Pies, choć był bliski śmierci, przeżył upadek. Po leczeniu trafił do nowych właścicieli.