Ma 16 lat, choruje na epilepsję, dwa razy odesłano go na Białoruś. Syryjczyk chce zostać w Polsce

16-letni Obadah to Syryjczyk, który dwukrotnie był zawracany z Polski na Białoruś. Nastolatek choruje na epilepsję, w lesie znaleźli go wolontariusze. Teraz Sąd Rodzinny w Białymstoku ustanowił dla chłopca kuratora. 16-latek deklaruje, że chce zostać w Polsce.

- Chłopak po raz pierwszy pojawił się na terytorium Polski jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy po raz pierwszy zastosowano wobec niego pushback. Jego o rok starszemu bratu udało się przedostać do Niemiec. Natomiast on przebywał na zmianę po obu stronach polsko-białoruskiej granicy – relacjonował 2 stycznia na antenie TVN24 nasz reporter Adrian Zaborowski.

Z Białorusi do Polski, później z Polski na Białoruś

- Podróżował wtedy z opiekunem prawnym, to był jego wujek. Mężczyzna nie był pozostawiony zatem bez opieki. Gdyby był bez opieki, to w takiej sytuacji sądownie jest wyznaczana opieka prawna - doprecyzowała porucznik Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. I dodawała, że grupa chciała dotrzeć do Niemiec. - Na podstawie obowiązujących przepisów, osoby te otrzymały postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju i zostały doprowadzone do linii granicy - mówiła Michalska.