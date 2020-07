Wybory prezydenckie 2020. Trzaskowski: idzie wielki kryzys gospodarczy, rząd nie jest na niego przygotowany

Duda: To jest w tej chwili kwestia najważniejsza – to jest dla nas wielkie zadanie z jednej strony, ale z drugiej strony w moim poczuciu także i dziejowa szansa. Są przygotowywane w tej chwili także w Unii Europejskiej ogromne pieniądze do wykorzystania na cele inwestycyjne – trzeba to zrobić w sposób spokojny i zgodny. Do tego właśnie jest potrzebna Koalicja dla Polskich Spraw.