Niszczenie plakatów, próby przekupywania wyborców. Policja: 382 incydenty związane z wyborami

Jak poinformował podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, w niedzielę do godz. 14 doszło do 382 incydentów w związku z odbywającymi się wyborami. Wśród nich 348 to wykroczenia (w tym 207 to uszkodzenie ogłoszeń, 70 naruszenia ciszy wyborczej i 30 niedozwolone umieszczenia plakatów), a 34 przestępstwa dotyczące między innymi udzielania korzyści majątkowej w zamian za określony sposób głosowania.