Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek wieczorem z mieszkańcami Końskich. Odpowiadał tam na zadane przez nich pytania.

Duda: nie żałuję ani jednego podpisu

Jeden z mieszkańców Końskich zapytał Dudę, "czy zechce być niezależnym prezydentem, poza formacją partyjną". Duda w odpowiedzi przypomniał, że następnego dnia po wyborze zrezygnował z przynależności partyjnej. Zaznaczył, że pod każdą ustawą podpisany jest tylko on. Przypomniał, że realizowany był program Zjednoczonej Prawicy, który on również przygotowywał, w tym programy społeczne, takie jak 500 plus. - Realizowałem to, co uważałem za słuszne i to, co służyło ludziom - ocenił Duda. - Parę razy sprzeciwiłem się w sposób zdecydowany, wetując ustawy, całkowicie wbrew Zjednoczonej Prawicy, wbrew moim dawnym kolegom, z którymi byłem razem w partii - zwrócił uwagę Duda. - Nie żałuję ani jednego podpisu, który złożyłem, ani jednej decyzji o wecie - zapewnił. - Każda z nich była przemyślana, uzasadniona i słuszna - oświadczył.

Co z młodymi?

Duda odpowiadał na pytanie jednego z mieszkańców, który zapytał kandydatów, jakie ma plany, aby zatrzymać młodych ludzi w Polsce. Ubiegający się o reelekcję prezydent przypomniał, że wszyscy młodzi ludzie do 26. roku życia są zwolnieni z podatku dochodowego. - Powoduje to, że są bardziej konkurencyjni na rynku pracy, mogą również uzyskać wyższe dochody, bo nie płacą tego podatku - przekonywał Duda.

"Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych"

Prezydent został zapytany o szczepionki na COVID-19. Odpowiedział, że szczepionka na koronawirusa była jednym z tematów jego niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych i rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Nie ukrywam, że mam nadzieję, że rzeczywiście ten lek zostanie tam właśnie, w Stanach Zjednoczonych opracowany i że my dzięki tej współpracy będziemy tymi, którzy w pierwszej kolejności będą mogli z niego skorzystać - powiedział.

- Jeżeli chodzi o szczepionkę: absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę - mówił. - Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorosły chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić - przyznał.

Według Dudy, "szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe". - Kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja - dodał.

Duda: chodzi o to, żeby wyłączyć możliwość faktycznego adoptowania dziecka przez związek osób tej samej płci

"Jak zabezpieczyć Polskę, żeby nie było u nas możliwości adoptowania dzieci przez pary homoseksualne" - to jedno z pytań, jakie zostało zadane prezydentowi. Duda przypomniał w odpowiedzi, że polska konstytucja w artykule 18 określa, że państwo ma pod szczególną ochroną "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo, macierzyństwo i generalnie rodzinę".

Przypomniał, że obecnie polskie prawo nie dopuszcza, by jakikolwiek sformalizowany związek osób tej samej płci w Polsce był możliwy. - Jest to też i w orzecznictwie Sądu Najwyższego (...), że tworzą się takie związki o charakterze faktycznym (tej samej płci - red.) i teraz chodzi o to, żeby wyłączyć możliwość faktycznego adoptowania dziecka przez taki związek - tłumaczył prezydent.

Duda zapewnił, że konsekwencją wprowadzenia jego propozycji zmiany konstytucji będzie konieczność sprawdzenia, czy taka osoba nie pozostaje w stałym, wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

"Narodowe koncerny powinny być strzeżone"

Prezydent pytany o to, czy wprowadziłby do Sejmu ustawę, która uniemożliwi wyprzedawanie narodowych koncernów, jak Orlen, Lotos i LOT, podkreślił, że "narodowe koncerny absolutnie powinny być strzeżone".

Jak zaznaczył Duda, "polska polityka wzmacniania polskiej gospodarki, w której system gospodarczy będzie zależał od naszej decyzji, jest polityką, pod którą podpisuje się dwoma rękami". Jak dodał, chce "realizować taką politykę, ponieważ jest przekonany, że wzmacnia i stabilizuje nasze państwo".

Na pytanie, czy ma konkretne plany, aby wspierać i promować polskich producentów oraz polskie towary za zagranicą, Duda odpowiedział, że "to podstawowa rzecz". - W ten sposób, kupując towary spożywcze, wspieramy nasz przemysł, wspieramy naszych rolników, którzy nam zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe. Zachęcam, abyście państwo włączyli się do takiej konsumenckiej, patriotycznej polityki, żebyście to realizowali - przekonywał.

O czym mówił Andrzej Duda w Końskich? Relacja Agaty Adamek TVN24

Pytania o wolność słowa

Prezydent pytany był także o to, jaki ma pomysł na zabezpieczenie wolności słowa w Internecie i czy jest przeciwny wprowadzeniu tak zwanej opłaty od smartfonów.

Zdaniem Dudy "w Polsce wolność słowa jest i jest prawnie gwarantowana". - Kiedy Platforma Obywatelska chciała wprowadzić ACTA 2 protesty, w których brali udział młodzi ludzie pokazały, że nie ma zgody na to ze strony polskiego społeczeństwa - przypomniał. - PO w Parlamencie Europejskim popierała ACTA 2, a my jako Zjednoczona Prawica byliśmy temu przeciwni; i jestem temu przeciwny - oświadczył.

- Kiedy byłem posłem opozycji, ceniłem sobie korzystanie z Twittera. Byłem jednym z pierwszych polskich polityków, który zaczął korzystać z Twittera. Chciałem zabierać głos i mówić to, co myślę. I mogłem to robić dzięki Twitterowi - powiedział.

Duda: chciałbym realizować politykę rozwoju

Andrzej Duda podkreślił w Końskich, że jest zwolennikiem modelu równego rozwoju kraju. Zwrócił uwagę, że taka polityka jest realizowana w Unii Europejskiej. - Ten właśnie europejski model jest najlepszym modelem rozwoju, dlatego ja przez całe pięć lat prowadziłem politykę wspierania Polski powiatowej - zaznaczył.

W trakcie swobodnej wypowiedzi Andrzej Duda ocenił, że ostatnie pięć lat to był dla Polski i Polaków dobry czas. Jego zdaniem "zyskały wszystkie grupy społeczne" i wzrosły wynagrodzenia. Wyliczał, że obniżono pierwszy próg podatkowy z 18 do 17 procent, osoby do 26. roku życia są zwolnione z podatku dochodowego, a ceny gazu zostały obniżone. - To jest polityka, którą chciałbym dalej realizować. To jest polityka rozwoju - oświadczył.

Autor:akw/pm

Źródło: TVN24, PAP