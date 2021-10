Śmierć 25-letniego Dmytra w izbie wytrzeźwień. Trzeci policjant, biorący udział w interwencji, wydalony ze służby

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zwolnił ze służby trzeciego funkcjonariusza, który pod koniec lipca interweniował w izbie wytrzeźwień wobec 25-letniego obywatela Ukrainy, gdzie mężczyzna zmarł. Dmytro miał być między innymi bity i duszony.

Dmytro Nikiforenko 30 lipca bawił się razem z kolegami na grillu. Mężczyźni pili alkohol. Późnym popołudniem 25-latek wracał z imprezy autobusem linii N. W trakcie jazdy jednak zasnął i dojechał do końcowego przystanku Petrusewicza. Z mężczyzną nie można było nawiązać kontaktu, kierowca wezwał do niego karetkę. Ratownicy jednak nie widzieli podstaw, żeby przewozić pijanego 25-latka do szpitala. Na miejsce wezwano policję.