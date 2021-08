Kobieta w ciąży leżała na chodniku, mdlała z bólu

Lekarz nie miał wątpliwości: gdyby pacjentka trafiła do szpitala chwilę później, trudno byłoby ją uratować. We Wrocławiu (woj. dolnośląskie) policjanci udzielili pomocy kobiecie w ciąży, która źle się poczuła i zaczęła krwawić. Wraz z partnerem próbowała na własną rękę dotrzeć do szpitala, ale ból okazał się zbyt silny.