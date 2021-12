Wrocław martwi się o jeże. Mieszkańcy wybierają, który znak stanie na ulicach miasta

Miasto Wrocław, we współpracy z Ekostrażą, chce zwrócić uwagę kierowców na bezpieczeństwo jeży w mieście. Te ważne i pożyteczne dla miejskiego ekosystemu zwierzęta regularnie giną pod kołami samochodów. Mieszkańcy mogą mieć osobisty wkład w to, jak wyglądać będą specjalne znaki drogowe, informujące o trasach migracyjnych tych ssaków.

Szczyt śmiertelności drogowej u jeży przypada zwykle w okresie od maja do września, w czasie godów i rozrodu. Śmiertelność samców jest szczególnie widoczna w okresie godowym, kiedy dochodzi do poszerzania ich terytoriów. Udział samic natomiast rośnie jesienią, kiedy zwiększa się ich aktywność związaną z koniecznością odbudowania rezerw tłuszczu przed hibernacją po odchowaniu młodych. Wtedy też ginie wiele jeżowych matek, które intensywnie żerują, by wykarmić potomstwo. Osierocone oseski nie mają szans na samodzielne przeżycie.