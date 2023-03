Katastrofa ekologiczna na Odrze zebrała śmiertelne żniwo. A prezesi funduszy ochrony środowiska dostali premie

czytaj dalej

Ja nie mam narzędzi, żeby to oceniać. Nie wtrącajmy w to moralności, jeżeli to jest zgodne z prawem - powiedział wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk. Mówił o asystentach posłanki Solidarnej Polski, którzy mieli dostać ponad milion złotych rządowych dotacji. Michał Kamiński, senator z PSL, skomentował: - To, że PiS nie chce mieszać moralności do polityki to nie jest żadna nowość, bo moralności w ich polityce nie ma od dawna.