Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Okrągły Stół jest już w Muzeum Historii Polski

Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim
Nawrocki: Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół
Źródło: TVN24
Okrągły Stół, jeden z najważniejszych symboli przemian ustrojowych w Polsce 1989 roku, został zdemontowany i przewieziony z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Mebel będzie elementem powstającej obecnie wystawy stałej.

Prezydent RP Karol Nawrocki ogłosił w czwartek decyzję o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. W czasie jego demontażu na konferencji w sali Nawrocki powiedział, że "z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół". - Takim miejscem jest Muzeum Historii Polski. Oddajemy Okrągły Stół historii - oświadczył.

Jak dodał, od roku 2027 zwiedzający muzeum będą mogli podziwiać go "jako eksponat historyczny".

Muzeum zabiegało o mebel znacznie wcześniej

Historyczny mebel został przewieziony do Muzeum Historii Polski jeszcze tego samego dnia, co potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl Michał Przeperski, rzecznik prasowy MHP.

Wyprowadzka Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego nie była stricte decyzją Karola Nawrockiego. Ta zapadła dużo wcześniej, co wyjaśnia we wpisie w mediach społecznościowych dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, były szef MHP Robert Kostro. "Zniknięcie Okrągłego Stołu z Pałacu to w dużej mierze moja wina. Jako dyrektor Muzeum Historii Polski zabiegałem o ten mebel od czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego, a wstępne ustalenia zapadły za prezydenta Dudy. Mebel był od dawna w scenariuszu wystawy stałej. Cieszę się, że rzecz ma swój finał" - napisał Kostro.

Michał Przeperski potwierdził, że Okrągły Stół stanie na wystawie stałej Muzeum Historii Polski, której otwarcie planowane jest na 2027 rok. - Jesteśmy dumni i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli pokazywać ten ważny dla naszej historii artefakt – dodał.

Historia Okrągłego Stołu

"Mebel będący dziś symbolem wolności powstawał w rzeczywistości jako mebel będący elementem systemu zniewolenia. Był wykonywany na spotkanie dowódców wojsk Układu Warszawskiego, mające się odbyć w Pałacu w Jabłonnie" - napisano na stronie Zakładów Wytwórczych Mebli Artystycznych Henryków, producenta Okrągłego Stołu.

"Ruch 'Solidarności' oraz zachodzące przemiany spowodowały, iż zaszła potrzeba spotkania władzy z opozycją. Krótki czas na wykonanie mebla potrzebnego na spotkanie oraz posiadanie przez Henryków prawie gotowego spełniającego oczekiwania zamawiającego produktu spowodowały, iż szczęśliwym zbiegiem okoliczności, nic nie znaczący, wręcz prosty w formie mebel, stał się dla narodu polskiego symbolem" - wyjaśniono w dalszym opisie.

6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim (Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu - red.) w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Lech Wałęsa tak to zdarzenie skomentował: "W łańcuchu walki narodu z komunizmem to było ogniwo. Komunizm i tak by się prawdopodobnie skończył, tylko znacznie później i może też krwawo”". Przy stole zasiadło wówczas 57 osób, przedstawicieli rządu, "Solidarności" i obserwatorzy kościelni.

Fabryka mebli w Henrykowie powstała w 1952 r. przy ulicy Mehoffera 81. Szybko stała się słynna z ręcznej, solidnej stolarskiej roboty, rzeźb, intarsji i złoceń. Zajmowała się też renowacją, rekonstrukcją i wykonywaniem replik zabytkowych mebli. Henrykowskie meble stoją do dziś m.in. w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Wilanowie, Łazienkach Królewskich, ale też w wielu renomowanych miejscach za granicą. Większość wyposażenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyszła spod rąk stolarzy z Henrykowa. W fabryce tej powstał też tron papieski na wizytę Jana Pawła II.

W 1988 r., gdy pojawiła się potrzeba posiadania okrągłego stołu na obrady, które później przyjęły nazwę tego mebla, władze zamówiły go właśnie w Henrykowie. Przy produkcji pracowało ok. 20 osób spośród 150 zatrudnionych w fabryce, a budowa stołu trwała ok. trzech tygodni. Kilka miesięcy później przy dębowym stole o średnicy 8,4 m (składającym się z 16 segmentów) rozpoczęły się obrady rządu i opozycji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Okolice
Robert Kostro
"To się będzie za Donaldem Tuskiem i jego ludźmi ciągnęło"
"POLSKA I ŚWIAT"
Muzeum Historii Polski otwarte. "Opowieść o sile wspólnoty, wolności i solidarności"
Najnowsze

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaKarol Nawrocki
Czytaj także:
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Okolice
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
Wyszedł z aresztu, na widok strażników granicznych uciekł. Trwają poszukiwania
Białołęka
Barcelońska La Rambla
Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki
Piotr Bakalarski
32-latek jest podejrzany o kradzież pieniędzy
Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera
Okolice
Policjanci zatrzymali stalkera
Nie przeprosił, na sądowym korytarzu wyzywał i groził. Stalker skazany
Katarzyna Kędra
Kierowca wjechał w ogrodzenie cmentarza i zginął na miejscu
Uderzył autem w ogrodzenie cmentarza. Zginął na miejscu
Okolice
Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina"
Studentka rekonstruuje zniszczony w powstaniu portret Chopina
Śródmieście
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
Śródmieście
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Na tropie Żelaznej Bramy
Piotr Bakalarski
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje były wyłączone z ruchu
Śródmieście
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7
Okolice
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
Białołęka
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka
Okolice
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
Targówek
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
Mokotów
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
Śródmieście
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Okolice
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
Bielany
Nielegalne automaty do gier
Weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
Targówek
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
Okolice
Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Po "teście turbiny" stracił prawo jazdy
Okolice
29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
Śródmieście
Świąteczny pociąg metra
Autobusy, tramwaje i metro pojadą według zmienionych rozkładów jazdy
Komunikacja
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy
Okolice
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Okolice
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bielany
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki