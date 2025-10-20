Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Pieniądze zapewnione, oferta wybrana. Rozbudują Muzeum Powstania Warszawskiego

|
Wizualizacja pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego od Towarowej
Rafał Trzaskowski o rozbudowie MPW
Źródło: TVN24
Muzeum Powstania Warszawskiego wybrało najlepszą ofertę w przetargu na rozbudowę swojej siedziby. Prace pochłoną prawie 140 milionów złotych i potrwają ponad trzy lata.

Zainteresowane realizacją inwestycji na warszawskiej Woli było osiem firm budowlanych, a wysokość złożonych ofert wahała się od 139 do 273 milionów złotych. O wyborze najlepszej decydowała przede wszystkim cena, pod uwagę brano także doświadczenie i zaproponowany okres gwarancji.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta konsorcjum firm NDI oraz NDI SOPOT, opiewająca na 138,9 miliona złotych. Jako jedyna mieściła się w budżecie - muzeum zaplanowało przeznaczyć na ten cel 147,6 miliona złotych. Ciekawostką jest fakt, że spółki zarejestrowano przy ulicy... Powstańców Warszawy 19 w Sopocie.

Przetarg odbywał się w formule "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że konsorcjum musi opracować projekt budowlany, uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia administracyjne i wreszcie zrealizować budowę. Dostanie na to około trzy i pół roku.

Ale najpierw muzeum i wykonawca muszą podpisać umowę. Jeśli nie będzie odwołań w przetargu i innych formalnych przeszkód, powinno wydarzyć się do do końca roku.

Pawilon wejściowy z podziemnym audytorium i zielonym dachem

Władze muzeum od lat zabiegały o powiększenie przestrzeni placówki, która dusi się w historycznych murach dawnej elektrowni tramwajowej. Rocznie przewija się przez nie kilkaset tysięcy osób, to jedna z największych - obok Muzeum Historii Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik - tego typu turystycznych atrakcji Warszawy. Bogatym programem od ponad 20 lat ściąga także wielu mieszkańców, nie tylko podczas wydarzeń rocznicowych w sierpniu.

Koncepcja rozbudowy muzeum jest gotowa od siedmiu lat. Wtedy to w konkursie architektonicznym wybrano propozycję pracowni Mirosława Nizio. Zakłada przede wszystkim komunikacyjne odwrócenie muzeum w stronę ulicy Towarowej, gdzie muzealnicy postanowili wybudować nowy pawilon. Parterowy budynek z zielonym dachem mieścił będzie strefę wejściową z szatnią, kasami i sklepem.

Pod ziemią przewidziano audytorium na 300 osób i magazyny. Znajdzie się także miejsce na salę wystaw czasowych, której obecnie w muzeum bardzo brakuje - takie ekspozycje muszą być organizowane na antresoli Sali pod Liberatorem albo "na mieście". Podziemne przejście będzie prowadziło do głównego gmachu.

Przy Towarowej powstanie wygodna zatoka dla autokarów.

Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Źródło: materiały prasowe Nizio Design International
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Źródło: materiały prasowe Nizio Design International
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Źródło: materiały prasowe Nizio Design International
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Źródło: materiały prasowe Nizio Design International
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Źródło: materiały prasowe Nizio Design International
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje
Źródło: materiały prasowe Nizio Design International

100 milionów z budżetu państwa, 45 milionów z kasy miasta

Deklaracja 50 milionów złotych na rozbudowę muzeum padła w 2023 roku za rządów Mateusza Morawieckiego, ale pojawiły się formalne przeszkody, by podnieść te pieniądze. Rok później już 100 milionów złotych zadeklarował premier Donald Tusk. Ale rząd nie mógł po prostu przelać takiej kwoty na konto samorządowej instytucji kultury. Wymagało to umowy o współprowadzeniu placówki z resortem kultury. Udało się ją podpisać pod koniec 2024 roku, co otworzyło drogę do rozpisania przetargu.

Do 100 milionów złotych z budżetu państwa, 45 milionów z kasy miasta dorzuciła Rada Warszawy. Przyklepano to podczas czwartkowej sesji uchwałą aktualizującą budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2055.

- Przeznaczyli państwo 45 milinów złotych jako dodatkowy udział miasta w stworzenie nowego budynku. Cieszę się, że robimy to razem, tu nie ma żadnych kontrowersji - mówił do radnych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- Tworzymy dodatkowy budynek z multimedialnym audytorium z mobilną widownią na 300 osób, strefą wystaw czasowych, która jest bardzo potrzebna i pomoże muzeum się rozwijać. Przewidziano także nowoczesne przestrzenie magazynowe, sanitarne, techniczne, a przy okazji zielony dach otwarty na miasto z nieograniczonym dostępem dla wszystkich - opisywał inwestycję Trzaskowski.

Opowiadał też o uniwersalności muzeum, które łączy ponad politycznymi podziałami. - Cieszę się, że dbamy o pamięć nie tylko symbolicznie 1 sierpnia, ale dbamy o historię Powstania Warszawskiego non stop - podsumował.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"

"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"

Piotr Bakalarski
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa

Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa

Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nizio Design / MPW

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieHistoriaHistoria Warszawy
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka
Śródmieście
Shiori Kuwahara
Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki
TVN24
Michał Krupa
"Michał podjął w życiu tylko jedną złą decyzję, wsiadł do tego auta"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
Praga Południe
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Praga Południe
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
Kolizja w alei Prymasa Tysiąclecia
Auto na boku. Zderzenie podczas "nieprawidłowej zmiany pasa"
Wola
Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o rozbój
Porwanie 21-latka. Dręczyli go, ostrzelali z pistoletu na kulki
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany jechał z synem. Wpadł przez prędkość
Okolice
Dachowanie na Wisłostradzie
Auto rosyjskiej ambasady dachowało na Wisłostradzie
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Finał Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem koncert jedynego Polaka
Śródmieście
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
Wola
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
TVN24
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
Praga Południe
Odsłonięcie tablicy pamięci Ireny Sendlerowej na Ochocie
Nowa tablica pamięci Ireny Sendlerowej. "Dobro, które uczyniła trwa nadal"
Ochota
Leoś został zagryziony przez agresywnego psa
Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje
Praga Południe
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
Okolice
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
W weekend dwa uliczne biegi
Rembertów
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
Okolice
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
Okolice
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
Białołęka
Zderzenie na Grochowskiej
Wbił się w auto dostawcze
Praga Południe
Drogowcy usuwają nielegalne stragany
"Nielegalne stragany będą usuwane z pełną determinacją"
Wola
Niemka zakłócała porządek na pokładzie samolotu
Zakłócała porządek w czasie lotu. Wyprowadzili ją i ukarali
Włochy
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, matka w szpitalu, syn zatrzymany
Okolice
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu
Śródmieście
Grób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki