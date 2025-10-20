Pieniądze zapewnione, oferta wybrana. Rozbudują Muzeum Powstania Warszawskiego

Rafał Trzaskowski o rozbudowie MPW Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zainteresowane realizacją inwestycji na warszawskiej Woli było osiem firm budowlanych, a wysokość złożonych ofert wahała się od 139 do 273 milionów złotych. O wyborze najlepszej decydowała przede wszystkim cena, pod uwagę brano także doświadczenie i zaproponowany okres gwarancji.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta konsorcjum firm NDI oraz NDI SOPOT, opiewająca na 138,9 miliona złotych. Jako jedyna mieściła się w budżecie - muzeum zaplanowało przeznaczyć na ten cel 147,6 miliona złotych. Ciekawostką jest fakt, że spółki zarejestrowano przy ulicy... Powstańców Warszawy 19 w Sopocie.

Przetarg odbywał się w formule "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że konsorcjum musi opracować projekt budowlany, uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia administracyjne i wreszcie zrealizować budowę. Dostanie na to około trzy i pół roku.

Ale najpierw muzeum i wykonawca muszą podpisać umowę. Jeśli nie będzie odwołań w przetargu i innych formalnych przeszkód, powinno wydarzyć się do do końca roku.

Pawilon wejściowy z podziemnym audytorium i zielonym dachem

Władze muzeum od lat zabiegały o powiększenie przestrzeni placówki, która dusi się w historycznych murach dawnej elektrowni tramwajowej. Rocznie przewija się przez nie kilkaset tysięcy osób, to jedna z największych - obok Muzeum Historii Żydów Polskich i Centrum Nauki Kopernik - tego typu turystycznych atrakcji Warszawy. Bogatym programem od ponad 20 lat ściąga także wielu mieszkańców, nie tylko podczas wydarzeń rocznicowych w sierpniu.

Koncepcja rozbudowy muzeum jest gotowa od siedmiu lat. Wtedy to w konkursie architektonicznym wybrano propozycję pracowni Mirosława Nizio. Zakłada przede wszystkim komunikacyjne odwrócenie muzeum w stronę ulicy Towarowej, gdzie muzealnicy postanowili wybudować nowy pawilon. Parterowy budynek z zielonym dachem mieścił będzie strefę wejściową z szatnią, kasami i sklepem.

Pod ziemią przewidziano audytorium na 300 osób i magazyny. Znajdzie się także miejsce na salę wystaw czasowych, której obecnie w muzeum bardzo brakuje - takie ekspozycje muszą być organizowane na antresoli Sali pod Liberatorem albo "na mieście". Podziemne przejście będzie prowadziło do głównego gmachu.

Przy Towarowej powstanie wygodna zatoka dla autokarów.

Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje Źródło: materiały prasowe Nizio Design International Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje Źródło: materiały prasowe Nizio Design International Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje Źródło: materiały prasowe Nizio Design International Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje Źródło: materiały prasowe Nizio Design International Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje Źródło: materiały prasowe Nizio Design International Tak się zmieni Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualizacje Źródło: materiały prasowe Nizio Design International

100 milionów z budżetu państwa, 45 milionów z kasy miasta

Deklaracja 50 milionów złotych na rozbudowę muzeum padła w 2023 roku za rządów Mateusza Morawieckiego, ale pojawiły się formalne przeszkody, by podnieść te pieniądze. Rok później już 100 milionów złotych zadeklarował premier Donald Tusk. Ale rząd nie mógł po prostu przelać takiej kwoty na konto samorządowej instytucji kultury. Wymagało to umowy o współprowadzeniu placówki z resortem kultury. Udało się ją podpisać pod koniec 2024 roku, co otworzyło drogę do rozpisania przetargu.

Do 100 milionów złotych z budżetu państwa, 45 milionów z kasy miasta dorzuciła Rada Warszawy. Przyklepano to podczas czwartkowej sesji uchwałą aktualizującą budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2055.

- Przeznaczyli państwo 45 milinów złotych jako dodatkowy udział miasta w stworzenie nowego budynku. Cieszę się, że robimy to razem, tu nie ma żadnych kontrowersji - mówił do radnych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- Tworzymy dodatkowy budynek z multimedialnym audytorium z mobilną widownią na 300 osób, strefą wystaw czasowych, która jest bardzo potrzebna i pomoże muzeum się rozwijać. Przewidziano także nowoczesne przestrzenie magazynowe, sanitarne, techniczne, a przy okazji zielony dach otwarty na miasto z nieograniczonym dostępem dla wszystkich - opisywał inwestycję Trzaskowski.

Opowiadał też o uniwersalności muzeum, które łączy ponad politycznymi podziałami. - Cieszę się, że dbamy o pamięć nie tylko symbolicznie 1 sierpnia, ale dbamy o historię Powstania Warszawskiego non stop - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD