Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli przemyt podczas kontroli przesyłki lotniczej na warszawskim terminalu cargo. Zgodnie z dokumentami przesyłka nadana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinna zawierać tabletki do zmywarek, które miały trafić do firmy w Czechach.

"Po przeprowadzonej szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli na 11 paletach prawie 4 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, a tylko na jednej palecie znajdował się zadeklarowany towar" – przekazała rzecznik szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie sześć milionów złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i przesłuchali pracownika firmy kurierskiej.

