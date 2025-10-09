Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli przemyt podczas kontroli przesyłki lotniczej na warszawskim terminalu cargo. Zgodnie z dokumentami przesyłka nadana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinna zawierać tabletki do zmywarek, które miały trafić do firmy w Czechach.
"Po przeprowadzonej szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli na 11 paletach prawie 4 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, a tylko na jednej palecie znajdował się zadeklarowany towar" – przekazała rzecznik szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie sześć milionów złotych.
Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i przesłuchali pracownika firmy kurierskiej.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KAS