Samolot miał lecieć do Dominikany. Zawrócił z powodu usterki

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zwróconym samolocie linii LOT z Warszawy do Punta Cana w Dominikanie. To Boeing 787-9 Dreamliner.

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT, potwierdził zdarzenie. - Lot o numerze LO 6285 wystartował z lotniska w Warszawie, po czym musiał na nie zawrócić z powodu usterki technicznej - przekazał redakcji Kontaktu24.

Początkowo rzecznik prasowy LOT-u informował, że dla podróżnych podstawiony zostanie inny samolot. Tak się jednak nie stało. - Usterka została szybko naprawiona - zapewnił Moczulski. - Pasażerowie będą więc kontynuować lot tym samym samolotem. Maszyna ma wystartować po południu.