Włochy

Samolot miał lecieć do Dominikany. Zawrócił z powodu usterki

Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Samolot linii LOT lecący do Dominikany, musiał zawrócić do Warszawy. Powodem była usterka techniczna.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zwróconym samolocie linii LOT z Warszawy do Punta Cana w Dominikanie. To Boeing 787-9 Dreamliner.

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT, potwierdził zdarzenie. - Lot o numerze LO 6285 wystartował z lotniska w Warszawie, po czym musiał na nie zawrócić z powodu usterki technicznej - przekazał redakcji Kontaktu24. 

Początkowo rzecznik prasowy LOT-u informował, że dla podróżnych podstawiony zostanie inny samolot. Tak się jednak nie stało. - Usterka została szybko naprawiona - zapewnił Moczulski. - Pasażerowie będą więc kontynuować lot tym samym samolotem. Maszyna ma wystartować po południu.

Autorka/Autor: est, Magdalena Gruszczyńska /tok

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Adrian Pingstone / Wikimedia

Lotnisko Chopinalotniskosamoloty
