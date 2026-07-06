Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo
Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i zespoły ratownictwa medycznego. Policja przekazała, że nikt z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń.
Lotnisko zostało na krótko zamknięte, aby umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej oraz sprawdzenie maszyny. Po zakończeniu działań służb wznowiono normalne funkcjonowanie portu.
"Usterka baterii w telefonie"
- Według wstępnych ustaleń przyczyną pojawienia się dymu była usterka baterii telefonu komórkowego, należącego do jednego z pasażerów - przekazała rzeczniczka portu lotniczego Oslo-Torp Tine Kleive-Mathisen.
W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem.
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Źródło: PAP
Autorka/Autor: pop