Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wesoła

Zginął ponad kilometr kabla. Bracia opowiadali, że są "poszukiwaczami metali"

Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Źródło: KRP Warszawa VII
Ponad kilometr ukradzionego kabla, 48 uszkodzonych latarni, 330 tysiące złotych strat. Tak efekt działalności dwóch braci podsumowali śledczy z policji i prokuratury. Podejrzani zostali zatrzymani w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Pogrążyły ich narzędzia przewożone w aucie.

Policjanci patrolujący Wesołą zauważyli jadącego peugeota. Skojarzyli go z pojazdem, którym mieli poruszać się sprawcy kradzieży 1150 metrów kabli zasilających uliczne latarnie. W samochodzie jechało dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali rysopisom podejrzewanych o te przestępstwa.

W bagażniku dużo narzędzi

Funkcjonariusze zatrzymali peugeota do kontroli. "Bracia, 31-latek i 34-latek, od razu zaczęli patrolowcom opowiadać, że zajmują się hobbystycznie wyszukiwaniem przy wykorzystaniu wykrywacza metalowych rzeczy w lasach. To miało tłumaczyć obecność konkretnych narzędzi i sprzętu, jaki przewozili w bagażniku" - zrelacjonowała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Mężczyzna zatrzymany przez policję
Mężczyzna zatrzymany przez policję
Źródło: KRP Warszawa VII

Policjanci znaleźli w bagażniku szpadel, piłę do metalu, skrzynkę narzędziową z nożami, linki metalowe, latarkę czołową, rękawice robocze, a nawet pistolet pneumatyczny. Wszystko... poza wykrywaczem metali. Bracia zatrzymani.

Skradziono 1150 metrów kabli

Jak wynika ustaleń policji, na przestrzeni miesiąca zatrzymani zrywali tabliczki zabezpieczające ze słupów oświetleniowych i ukradli 1150 metrów kabli zasilających latarnie. "Trwale uszkodzonych zostało w ten sposób 48 latarni, a powstałe w ten sposób straty to kwota 330 tysięcy złotych" - wyliczyła Węgrzyniak.

Mężczyzna zatrzymany przez policję
Mężczyzna zatrzymany przez policję
Źródło: KRP Warszawa VII

Czynności procesowe, zabezpieczone dowody i zgromadzony materiał stały się podstawą do przedstawienia mężczyznom zarzutów. "Odpowiedzą za kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia znacznej wartości" - podkreśliła policjantka.

Obaj podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Przeczytaj także: 19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów. Wylecieli z Radomia

Kolejne przymusowe powroty cudzoziemców
Straż graniczna eskortowała cudzoziemców
Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VII

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Czytaj także:
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
Na rowerze wjechał na przejście dla pieszych
Z telefonem w ręku, skupiony na rozmowie, przejechał po przejściu dla pieszych
Okolice
Gotycki kościół pw. św. Jakuba w Bożewie
Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji
Okolice
Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać
Okolice
Straż pożarna
92-latek zginął w pożarze. Podczas akcji straży jego kuzyn dostał zawału i też zmarł
Okolice
Kobieta przyjechała odebrać psa
Pijanym zainteresowali się strażnicy. Matka mu "przypomniała", że miał stawić się w areszcie
Żoliborz
Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Adam Kałduński
Kim są Polacy, którzy wystąpią w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego
TVN24
Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej
Tor przyciągał kolarskie sławy. "Zostanie zabytkiem"
Praga Południe
Straż graniczna eskortowała cudzoziemców
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Okolice
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
Okolice
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
Bemowo
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
Białołęka
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Okolice
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
Okolice
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
Praga Północ
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Okolice
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Okolice
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Okolice
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki