Samochód bez kierowcy blokował tory kolejowe
Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 rano. Kierowca taksówki najprawdopodobniej chciał ominąć zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ulicy 1. Praskiego Pułku i zablokował torowisko.
Po godzinie 4 na stronie Zarządu Transportu Miejskiego pojawił się komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.
44-latek podawał się za pasażera
Jak informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, informacja o tym zdarzeniu wpłynęła o godzinie 3.54.
- Na miejscu policjanci potwierdzili, że samochód Toyota blokuje torowisko kolejowe. Kierowcy nie było w środku. Po chwili do funkcjonariuszy podszedł 44-latek, który podawał się za pasażera tego pojazdu. Został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Miał dwa promile. Samochód został odholowany z torowiska - przekazał policjant.
Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.