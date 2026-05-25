Wesoła Samochód bez kierowcy blokował tory kolejowe

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 4 rano. Kierowca taksówki najprawdopodobniej chciał ominąć zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ulicy 1. Praskiego Pułku i zablokował torowisko.

Po godzinie 4 na stronie Zarządu Transportu Miejskiego pojawił się komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

44-latek podawał się za pasażera

Jak informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, informacja o tym zdarzeniu wpłynęła o godzinie 3.54.

- Na miejscu policjanci potwierdzili, że samochód Toyota blokuje torowisko kolejowe. Kierowcy nie było w środku. Po chwili do funkcjonariuszy podszedł 44-latek, który podawał się za pasażera tego pojazdu. Został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Miał dwa promile. Samochód został odholowany z torowiska - przekazał policjant.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

