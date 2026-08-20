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Ursus

Radni Ursusa w sprawie schronów są jednomyślni

Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
Bartosz Żurawicz: dopiero nieco ponad pół roku temu byliśmy w stanie określić, jak ma wyglądać nowy schron
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
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Radni Ursusa jednomyślnie przyjęli stanowisko, w którym popierają konieczność budowy schronów na terenie dzielnicy. Proponują budowę parkingów podziemnych, które jednocześnie pełniłyby taką rolę. Uchwalone stanowisko zostanie przedstawione na radzie Warszawy.

Przyjęte stanowisko jest konsekwencją interpelacji, którą w czerwcu 2024 roku złożył radny Wiesław Krzemień (Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie). Zaproponował w niej budowę parkingów podziemnych w trzech lokalizacjach korzystnych dla mieszkańców rejonów Szamot i Gołąbek, Skoroszy i Czechowic oraz osiedla Niedźwiadek.

Takie inwestycje miałyby powstać pomiędzy ulicami Tomcia Palucha i Szancera w miejscu istniejącego parkingu naziemnego, przy ulicy Czerwona Droga - również w miejscu istniejącego parkingu oraz przy ulicy Orląt Lwowskich wzdłuż torów.

Stacje metra schronami

Radny Karol Bąkowski (Bezpieczny i Zielony Ursus) zaproponował, by proponowane przedłużenie linii metra do Ursusa było tak zaprojektowane, żeby stacje mogły pełnić funkcję schronów.

Wiceprzewodniczący rady Stanisław Drążkiewicz (PiS) przywołał cytat z "Pana Tadeusza" - "Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie".

Schrony w Polsce. Jak wygląda sytuacja?
Źródło: TVN24

- Mam wrażenie, że właśnie tak to teraz wygląda. Jakoś to będzie - nie ma żadnych konkretów, ani pomysłów - ocenił.

Zaznaczył, że powinniśmy brać przykład z krajów skandynawskich, gdzie schrony są miejscami użyteczności publicznej. - Nie są zamknięte i nie czekają na wybuch wojny, tylko są tam albo miejsca parkingowe, albo galerie handlowe. Mamy tereny zielone, gdzie możemy budować takie schrony - dodał. Jako przykład podał założony na obszarze 5,5 ha EkoPark przy ul. Gierdziejewskiego.

Radni jednogłośni

Następnie radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem stanowiska ws. niezwłocznego uwzględnienia budowy schronów na terenie Ursusa w planach inwestycyjnych miasta.

Uchwalone stanowisko zostanie przedstawione na radzie Warszawy.

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Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło: PAP
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Tagi:
bezpieczeństwoWojna w UkrainieObrona cywilna
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