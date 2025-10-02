Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę

Ratownicy medyczni zabrali mężczyznę do szpitala
Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku)
Źródło: Straż Miejska
W okolicach mostu Świętokrzyskiego zauważyli ślady krwi i podążając za nimi dotarli do namiotu, w którym był ciężko ranny mężczyzna. Trafił do szpitala.

Strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego, w ramach Ulicznego Patrolu Medycznego, sprawdzali okolice mostu Świętokrzyskiego. Zauważyli tam plamy krwi i podążając za nimi dotarli do zamkniętego namiotu.

"Zachodziła obawa, że w środku przebywa ktoś potrzebujący pomocy. Strażniczka i strażnik próbowali nawiązać kontakt. Nikt nie odpowiadał, jednak z wnętrza słychać było chrapliwy oddech. Podjęli więc decyzję o sprawdzeniu wnętrza namiotu. Czujność oraz wieloletnie doświadczenie i tym razem ich nie zawiodło"– opisuje stołeczna straż miejska w komunikacie.

Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Źródło: Straż Miejska

Mężczyzna z raną głowy

W środku przebywał mężczyzna w kryzysie bezdomności. Miał sporą ranę głowy, która wymagała pilnej interwencji. Strażniczka zdezynfekowała ranę oraz zatamowała krwawienie elastyczną siatką opatrunkową.

54-latek uskarżał się na silny ból głowy oraz mdłości, strażnicy wezwali załogę pogotowia ratunkowego. Po wstępnym badaniu, ratownicy zdecydowali o pilnym przewiezieniu mężczyzny na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Praskiego.

Strażniczka miejska opatrzyła rannego meżczyznę
Strażniczka miejska opatrzyła rannego meżczyznę
Źródło: Straż Miejska

Nie bądźmy obojętni

Zbliżające się chłody będą niebezpieczne dla osób w kryzysie bezdomności. Nie bądźmy obojętni wobec potrzebujących. Każdy z nas może bezpiecznie i skutecznie pomóc. Czasem wystarczy tylko jeden telefon – 986. Kryzys bezdomności może dotknąć każdego.
straż miejska
Ratownicy medyczni zabrali mężczyznę do szpitala
Ratownicy medyczni zabrali mężczyznę do szpitala
Źródło: Straż Miejska

***

Uliczny Patrol Medyczny (UPM) to wspólny projekt Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Caritas Polska i przychodni "Jesteśmy Nadzieją". Funkcjonuje od 2017 roku. Patrole ratownicze prowadzą swoje działania przez cały rok. UPM obejmuje opieką ponad 100 miejsc, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. W patrolu zawsze są strażnicy posiadający uprawnienia ratowników medycznych lub kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

Udostępnij:
TAGI:
Ratownicy medyczniRatownictwo MedyczneStraż miejska
Czytaj także:
Nocna prohibicja, alkohol
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
Śródmieście
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Śródmieście
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca po imprezie"
Praga Południe
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Śródmieście
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
Wilanów
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
TVN24
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Śródmieście
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
Ursynów
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą nocnej prohibicji
Bielany
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Utrzymany wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Śródmieście
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod auta nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
Śródmieście
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki