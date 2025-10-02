Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę

Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku) Źródło: Straż Miejska

Strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego, w ramach Ulicznego Patrolu Medycznego, sprawdzali okolice mostu Świętokrzyskiego. Zauważyli tam plamy krwi i podążając za nimi dotarli do zamkniętego namiotu.

"Zachodziła obawa, że w środku przebywa ktoś potrzebujący pomocy. Strażniczka i strażnik próbowali nawiązać kontakt. Nikt nie odpowiadał, jednak z wnętrza słychać było chrapliwy oddech. Podjęli więc decyzję o sprawdzeniu wnętrza namiotu. Czujność oraz wieloletnie doświadczenie i tym razem ich nie zawiodło"– opisuje stołeczna straż miejska w komunikacie.

Mężczyzna z raną głowy

W środku przebywał mężczyzna w kryzysie bezdomności. Miał sporą ranę głowy, która wymagała pilnej interwencji. Strażniczka zdezynfekowała ranę oraz zatamowała krwawienie elastyczną siatką opatrunkową.

54-latek uskarżał się na silny ból głowy oraz mdłości, strażnicy wezwali załogę pogotowia ratunkowego. Po wstępnym badaniu, ratownicy zdecydowali o pilnym przewiezieniu mężczyzny na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Praskiego.

Nie bądźmy obojętni

Zbliżające się chłody będą niebezpieczne dla osób w kryzysie bezdomności. Nie bądźmy obojętni wobec potrzebujących. Każdy z nas może bezpiecznie i skutecznie pomóc. Czasem wystarczy tylko jeden telefon – 986. Kryzys bezdomności może dotknąć każdego. straż miejska

Uliczny Patrol Medyczny (UPM) to wspólny projekt Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Caritas Polska i przychodni "Jesteśmy Nadzieją". Funkcjonuje od 2017 roku. Patrole ratownicze prowadzą swoje działania przez cały rok. UPM obejmuje opieką ponad 100 miejsc, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. W patrolu zawsze są strażnicy posiadający uprawnienia ratowników medycznych lub kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.