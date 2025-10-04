Logo TVN Warszawa
Zginął pasażer, kierowca oskarżony

Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
W Wólce Jeżewskiej (powiat piaseczyński) samochód, którym podróżowało czterech młodych mężczyzn, uderzył w drzewo. Zmarł jeden z pasażerów. Kierowca został oskarżony, grozi mu 20 lat więzienia.

Do tragicznego wypadku doszło 2 lutego przy ulicy Leśnej w Wólce Jeżewskiej. Na prostym odcinku drogi, około godziny 21.

"Kamil S. był pijany (około 1,28 promila) i kierował samochodem osobowym. Razem z nim jechało trzech innych mężczyzn, dwaj byli również nietrzeźwi. Kamil S. na skrzyżowaniu dróg stracił panowanie nad podjazdem, wyjechał poza prawą krawędź jezdni i uderzył w drzewo" - podano w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Jeden z pasażerów zginął na miejscu zdarzenia. Pozostali zostali ranni.

Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Źródło: Informacje na gorąco powiat piaseczyński
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Źródło: Informacje na gorąco powiat piaseczyński

Kierowca oskarżony

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Grójcu, która skierowała właśnie do Sądu Rejonowego w Grójcu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi S. Jest on skarżony o "spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, w którym śmierć na skutek odniesionych obrażeń poniósł pasażer samochodu osobowego marki Opel Omega". Odpowie też za kierowanie w stanie nietrzeźwości i mimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Grozi mu od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Informacje na gorąco powiat piaseczyński

