Zginął pasażer, kierowca oskarżony

Do tragicznego wypadku doszło 2 lutego przy ulicy Leśnej w Wólce Jeżewskiej. Na prostym odcinku drogi, około godziny 21.

"Kamil S. był pijany (około 1,28 promila) i kierował samochodem osobowym. Razem z nim jechało trzech innych mężczyzn, dwaj byli również nietrzeźwi. Kamil S. na skrzyżowaniu dróg stracił panowanie nad podjazdem, wyjechał poza prawą krawędź jezdni i uderzył w drzewo" - podano w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Jeden z pasażerów zginął na miejscu zdarzenia. Pozostali zostali ranni.

Kierowca oskarżony

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Grójcu, która skierowała właśnie do Sądu Rejonowego w Grójcu akt oskarżenia przeciwko Kamilowi S. Jest on skarżony o "spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, w którym śmierć na skutek odniesionych obrażeń poniósł pasażer samochodu osobowego marki Opel Omega". Odpowie też za kierowanie w stanie nietrzeźwości i mimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Grozi mu od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.