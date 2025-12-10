Logo TVN Warszawa
Warszawa
Sąd odrzucił wniosek prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro
Prok. Nowak: Ziobro może dowolnie korzystać z nieruchomości
Źródło: TVN24
Sąd oddalił wniosek Prokuratury Krajowej o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Powodem były błędy formalne. Śledczy nie zgadzają się z postanowieniem, ale nie zamierzają go zaskarżać. Podjęli inne kroki w tej sprawie.

Prokurator prowadzący śledztwo w sprawie nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził w listopadzie zabezpieczenie majątkowe wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał wówczas, że zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie przymusową hipoteką dwóch nieruchomości w powiatach skierniewickim i krakowskim. Zajęte zostały także środki z rachunków bankowych podejrzanego.

W środę radio RMF FM podało na swojej stronie internetowej, że Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej odmówił wpisania hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w miejscowości Jeruzal w powiecie skierniewickim (województwo łódzkie).

Dwa wnioski

Tę informację potwierdził nam rzecznik Prokuratury Krajowej. - Postanowieniem z dnia 24 listopada 2025 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej oddalił wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej wskazując na braki formalne - przekazał prok. Nowak.

Jak dodał, prokurator prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ocenił to postanowienie jako "niezasadne". - Uznał natomiast, iż sprawność postępowania uzasadnia złożenie nowego wniosku - zaznaczył.

Drugą opcją, z której śledczy nie skorzystali, była możliwość skierowania zażalenia na decyzję referendarza sądowego.

Kolejny wniosek został skierowany do sądu 4 grudnia. Rzecznik podkreślił, że wskazano w nim wprost, że "zabezpieczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa i ma na celu wykonanie grożącego podejrzanemu obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem".

Liczne braki formalne

Z informacji RFM FM wynika, że wśród braków formalnych pierwszego wniosku stwierdzono, że nie ma w nim opisu wierzytelności, na podstawie której ma powstać wpis do księgi wieczystej oraz nie wskazano jasno osoby wierzyciela.

Drugim problemem miał być fakt zgłoszenia przez prokuraturę analogicznego wniosku o ustanowienie hipoteki przymusowej do księgi wieczystej innej nieruchomości byłego ministra sprawiedliwości, dotyczący tej samej kwoty na podstawie tego samego tytułu zabezpieczenia.

W obu wnioskach chodziło o kwotę ponad 143 milionów złotych. Według śledczych taki mógł być koszt przestępstw zarzucanych Zbigniewowi Ziobrze.

"Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości" - przypomniał RMF FM.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Uchylony immunitet i zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów. W tym celu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości. Posłowie wyrazili zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Wojewoda mazowiecki wdrożył procedurę unieważnienia paszportu Zbigniewowi Ziobrze. Wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski na wniosek PK unieważnił Ziobrze paszport dyplomatyczny.

Zbigniew Ziobro
Prezydent o Ziobrze: kłopotliwa sprawa
TVN24
Konferencja Zbigniewa Ziobry
Ziobro jednak się nie pojawił. Oświadczenie w formie zdalnej
TVN24
Waldemar Żurek
Żurek: chcemy dać prezydentowi ustawę, żeby się z nią zmierzył
TVN24
Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

SądProkuratura KrajowaZbigniew ZiobroFundusz Sprawiedliwości
