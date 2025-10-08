Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

92-latek zginął w pożarze. Podczas akcji straży jego kuzyn dostał zawału i też zmarł

Straż pożarna
Straż pożarna
Źródło: Shutterstock
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pożaru domu w gminie Jednorożec (w powiecie przasnyskim), w którym zginął 92-letni mężczyzna. Nie żyje też 64-letni kuzyn ofiary, który dostał zawału podczas akcji straży pożarnej.

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu nadzoruje śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Ulatowo Pogorzel, położonej w gminie Jednorożec. Chodzi o czyn z art. 163 paragraf 1 i 3 Kodeksu karnego.

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
Kodeks karny

Do pożaru doszło w nocy z 4 na 5 października. Całkowicie spalił się budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej. W domu mieszkał samotnie 92-letni Hilary T. Pożar zauważył około godziny 3.30 mieszkający nieopodal kuzyn starszego mężczyzny Andrzej K. Wezwano straż pożarną.

"Podczas akcji gaśniczej 64-letni Andrzej K. doznał zawału serca i w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Przasnyszu. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Natomiast w pogorzelisku strażacy ujawnili zwęglone zwłoki Hilarego T. Ciało denata zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok" - poinformowała Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jaka była przyczyna pożaru?

Dotychczas przeprowadzono oględziny miejsca pożaru wraz technikiem kryminalistyki oraz biegłym z zakresu pożarnictwa, przesłuchano także świadków. "Prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie pieca kaflowego, który stanowił źródło ogrzewania budynku. Wstępnie ustalono, że do pożaru doszło bez udziału osób trzecich" - podała Łukasiewicz.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego prokuratura zaapelowała o regularne przeglądy i konserwację instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych. "Podstawową korzyścią jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym bliskim. Niesprawne czy uszkodzone elementy instalacji centralnego ogrzewania mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia. Może dojść do pożaru, eksplozji czy zatrucia. Zadbajmy, w naszych domach były czujniki dymu i czadu" - zaznaczyła.

Zwróciła także uwagę, by zadbać o bezpieczeństwo osób nieporadnych czy starszych, szczególnie mieszkających samotnie.

Przeczytaj także: Tramwaj potrącił rowerzystkę. Odniosła "liczne obrażenia"

WhatsApp Video 2025-10-06 at 22
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PożaryProkuratura
Czytaj także:
Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać
Kobieta przyjechała odebrać psa
Pijanym zainteresowali się strażnicy. Matka mu "przypomniała", że miał stawić się w areszcie
Żoliborz
Tor kolarski Orzeł przy Podskarbińskiej
Tor przyciągał kolarskie sławy. "Zostanie zabytkiem"
Praga Południe
Straż graniczna eskortowała cudzoziemców
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
Bemowo
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
Białołęka
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
Praga Północ
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Śródmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki