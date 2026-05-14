Okolice Impreza urodzinowa wymknęła się spod kontroli. Pobili jubilata Oprac. Dariusz Gałązka |

Zatrzymano podejrzanych o pobicie Źródło wideo: KPP Otwock

Jak informuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, do zdarzenia doszło podczas imprezy urodzinowej. Pomiędzy jubilatem a częścią gości wywiązał się konflikt. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Mężczyzna został pobity przez trzech mężczyzn.

"Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu, otwoccy policjanci przystąpili do działania i zatrzymali sprawców. Byli to trzej mężczyźni w wieku 54 lat, 24 lat, oraz 15 lat" - przekazał podkomisarz Domarecki.

Zarzuty i areszt

Dwóch z trzech podejrzanych (tych pełnoletnich) doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Otwocku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. 24-latek i 54-latek zostali aresztowani na trzy miesiące.

"Najmłodszy z agresorów, 15-latek, za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym, który zdecyduje o zastosowaniu wobec niego odpowiednich środków wychowawczych lub poprawczych" - wyjaśnił Domarecki.

Co grozi za pobicie?

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze więzienia od roku do 10 lat.