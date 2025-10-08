Logo TVN Warszawa
Okolice

Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać

Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski przestrzega przed wścieklizną na Mazowszu (wideo ze stycznia 2022 r.)
Od 10 do 17 października na Mazowszu przeprowadzone będzie profilaktyczne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, łąki i pola. Przynęt nie wolno dotykać.

Akcję organizuje mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii we współpracy z powiatowymi lekarzami weterynarii.

Szczepionka będzie wykładana ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, łąki i pola. Akcja nie dotyczy zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że preparat używany do szczepienia to doustna szczepionka Rabadrop umieszczona w okrągłej lub kwadratowej przynęcie, w kolorze brunatno-zielonym, o intensywnym zapachu ryb. Szczepionka przeznaczona jest wyłącznie dla lisów, które jako zwierzęta wolno żyjące są najbardziej podatne na zakażenie wirusem wścieklizny.

Przynęt nie wolno dotykać

Nie wolno dotykać przynęt ze szczepionką. Każdy, kto miałby z nią styczność, powinien skontaktować się z lekarzem medycyny.

Szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów zawierają osłabionego, ale żywego wirusa. Należy unikać kontaktu z przynętą, w której dostarczana jest najczęściej szczepionka w czasie akcji zrzutów w lesie.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z otwartą raną lub błonami śluzowymi w obrębie oczu, jamy ustnej czy nosa, należy jak najszybciej przemyć miejsce wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z zaburzeniami układu odporności.

Jak zadbać o zwierzaki domowe?

Przez 14 dni po zakończeniu akcji szczepienia psy należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy, koty powinny pozostawać w domach lub zamkniętych pomieszczeniach. W razie kontaktu zwierzęcia domowego z przynętą należy poinformować lekarza weterynarii.

Zapobieganie wściekliźnie zwierząt jest w Polsce uregulowane prawnie. Szczepienia zwierząt domowych są obowiązkowe. Szczepienia psów przeciw wściekliźnie prowadzone są w Polsce od 1950 roku.

Od 1993 roku prowadzone są również masowe szczepienia dzikich zwierząt przy użyciu szczepionek do podawania drogą doustną. Kiedy zwiększa się częstość występowania wścieklizny wśród dzikich zwierząt na danym terenie, organizowane są akcje zrzutów z samolotów szczepionek. Dokładnie oznaczane są rejony największego zagrożenia, a mieszkańcy są informowani o możliwym niebezpieczeństwie.

Akcja szczepienia lisów jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwierzęta w mieście
