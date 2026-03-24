Pożar w hali zakładu cukierniczego

Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Marianów w gminie Dąbrówka wpłynęło do straży pożarnej chwilę po godzinie 4. - Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar w części poddasza, gdzie znajdowały się pomieszczenia socjalne i biurowe. Na zewnątrz przebywało trzech pracowników, którzy sami ewakuowali się przed naszym przyjazdem. Nie było osób poszkodowanych - relacjonuje kapitan Jan Sobków, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Jak opisuje, w kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej na miejscu działało 11 zastępów straży pożarnej. - Podano w sumie sześć prądów wody. Udało nam się zatrzymać pożar w części socjalnej, nie przeniósł się do części produkcyjnej hali - podkreśla strażak.
Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że początkowo strażacy mieli utrudniony dostęp do źródła pożaru, jednak szybko udało im się opanować sytuację. - Akcja gaśnicza jest prowadzona z podnośnika, a także z dachu i wnętrza budynku - mówi.
Straż pożarna podaje przed godziną 8, że działania zmierzają ku końcowi.
