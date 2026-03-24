Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pożar w hali zakładu cukierniczego

Pożar hali w miejscowości Marianów
Gmina Dąbrówka w powiecie wołomińskim
Źródło: Google Earth
W powiecie wołomińskim wybuchł nad ranem pożar w hali produkcyjnej zakładu cukierniczego. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał.

Zgłoszenie o pożarze w miejscowości Marianów w gminie Dąbrówka wpłynęło do straży pożarnej chwilę po godzinie 4. - Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar w części poddasza, gdzie znajdowały się pomieszczenia socjalne i biurowe. Na zewnątrz przebywało trzech pracowników, którzy sami ewakuowali się przed naszym przyjazdem. Nie było osób poszkodowanych - relacjonuje kapitan Jan Sobków, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Jak opisuje, w kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej na miejscu działało 11 zastępów straży pożarnej. - Podano w sumie sześć prądów wody. Udało nam się zatrzymać pożar w części socjalnej, nie przeniósł się do części produkcyjnej hali - podkreśla strażak.

Źródło: OSP RW Ślężany

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że początkowo strażacy mieli utrudniony dostęp do źródła pożaru, jednak szybko udało im się opanować sytuację. - Akcja gaśnicza jest prowadzona z podnośnika, a także z dachu i wnętrza budynku - mówi.

Straż pożarna podaje przed godziną 8, że działania zmierzają ku końcowi.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP RW Ślężany

Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaWołomin
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

