Na pole spadł balon z przyczepioną paczką

Do zdarzenia doszło we wtorek przed północą. Wówczas dyżurny Komendy Powitowej Policji w Łosicach otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości mogło dojść do upadku balonu meteorologicznego.

Paczka owinięta białą folią

"Policjanci na polu ornym w pobliżu budynków gospodarczych odnaleźli paczkę owiniętą białą folią, do której przymocowane były resztki balona" - podała asp. Emilia Matejczuk z łosickiej policji. "Przeprowadzone oględziny wykazały, że w paczce było 30 tysięcy sztuk papierosów (1 500 paczek) bez polskich znaków akcyzy" - dodała policjantka.

Prawdopodobnie balon przyleciał z Białorusi.

Co zrobić, gdy znajdziemy podejrzany obiekt

Policjanci zaapelowali, aby każdy przypadek zauważenia podejrzanego obiektu natychmiast zgłaszać.

"W przypadku odkrycia takiego obiektu nie należy się do niego zbliżać i samodzielnie próbować sprawdzać, co znajduje się w paczce do niego podłączonej. W pierwszej kolejności należy zadzwonić pod numer alarmowy i przekazać informację o takim znalezisku służbom, a następnie poczekać do przyjazdu policjantów, by wskazać im dokładne miejsce" - doprecyzowała asp. Matejczuk.

