Kolejarze zlikwidowali parking, auto utknęło na placu budowy

Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ramach rozbudowy linii kolejowej do układu czterotorowego między Wawrem a Otwockiem likwidowane są parkingi przy stacjach i przystankach. Zniknęło lub zniknie ponad pół tysiąca darmowych miejsc postojowych, które pozwalały zostawić samochód i kontynuować podróż pociągiem.

Porzucone auto

Taki los spotkał m.in. parking w podwarszawskim Józefowie, gdzie było łącznie 113 miejsc. Postój wzdłuż torów zamknięto oficjalnie 26 marca. Do tej pory znajduje się tam jedno auto. Pojazd tkwi na rozkopanym i ogrodzonym terenie. Wygląda tak, jakby ktoś o nim zapomniał albo go porzucił.

O samochód pytamy w zespole prasowym inwestora - PKP PLK. Przedstawicielka spółki odesłała nas do urzędu miasta. To właśnie ratusz zarządza terenem, gdzie kiedyś był parking. Miejscy urzędnicy znają problem.

- Straż miejska w Józefowie prowadzi działania w tej sprawie. Właściciel pojazdu został poinformowany o konieczności usunięcia pojazdu do końca tygodnia. W przeciwnym razie auto zostanie odholowane - poinformował naszą redakcję Adam Rotter, rzecznik prasowy burmistrza Józefowa.

Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Trzy lata utrudnień

Rozbudowa linii otwockiej to ogromna inwestycja, która wywoła sporo utrudnień przez najbliższe trzy lata. Wyremontowane zostaną wszystkie przystanki na trasie, powstaną nowe tunele i bezkolizyjne przejazdy. Diametralnie zmieni się zatem też układ drogowy.

Najpoważniejsze zmiany wchodzą w życie w 12 kwietnia. Na odcinku Otwock-Warszawa Wawer torowisko zostanie zamknięte. Przez dwa tygodnie pasażerowie będą skazani na autobusową komunikację zastępczą.

Od 27 kwietnia pociągi aglomeracyjne wrócą na tory. Ruch będzie odbywał się po jednym torze z mijanką w Falenica. Pociągi dalekobieżne do Lublina kursują przez Mińsk Mazowiecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD