Pożar w ośrodku Monaru. "16 osób ewakuowało się z budynku"

Pożar dachu w ośrodku Monaru na Mazowszu Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zgłoszenie o pożarze dachu w ośrodku Monaru przy ulicy Praskiej w miejscowości Budy Zosine otrzymaliśmy o godzinie 10.28. Po dojeździe na miejsce okazało się, że ogień rozprzestrzeniał się na dachu i poddaszu. 16 osób ewakuowało się z budynku - mówi nam mł. asp. Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Jak dodaje strażak, ogień zajął blisko 50 procent dachu. Budynek, w którym doszło do pożaru ma wymiary 35 na 15 metrów i około 9 metrów wysokości.

Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Pożar ośrodka Monaru pod Grodziskiem Mazowieckim Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Nie ma osób poszkodowanych. - Ze względu na panujący mróz, organizowane jest tymczasowe schronienie dla osób, które się ewakuowały - opisuje Łyszkowski.

Na miejscu jest reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, który podaje, że droga w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna. - Jezdnia przy ośrodku obecnie zablokowana jest w obydwu kierunkach. Widać, że z budynku w dalszym ciągu wydobywa się dym, działania prowadzą strażacy - wskazuje.

Na miejscu pracuje 12 zastępów strażackich.