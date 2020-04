Paczki dla powstańców. W środku maski ochronne, rękawiczki i płyn do dezynfekcji

W tym roku w ramach akcji BohaterON do kombatantów trafi 1400 paczek ochronnych, w których oprócz świątecznych życzeń, znajdą się środki ochrony osobistej, a także informacje dotyczące profilaktyki i procedur postępowania w związku z epidemią COVID-19.

- Bardzo wielu powstańców żyje samotnie i skromnie, nie mogąc pozwolić sobie na większe wydatki. Paczki trafią do osób, które co roku otrzymują od nas korespondencję w ramach akcji BohaterON. Chcemy zadbać o wszystkich - tłumaczy Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka kampanii.

W tym roku nie tylko życzenia

Oprócz tradycyjnych kartek z życzeniami wielkanocnymi w przesyłkach znajdą się rękawiczki, maski ochronne i płyn do dezynfekcji rąk. Wewnątrz seniorzy znajdą również najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki i procedur postępowania w związku z epidemią COVID-19.

Ponadto dzwoniąc pod wskazany w liście numer telefonu, powstańcy mogą uzyskać niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Wolontariusze pomogą im w zakupach, pójdą za nich do apteki czy dostarczą ciepły posiłek. Przekażą informacje o aktualnych zaleceniach w kraju. Służą także zwykłą rozmową.

- Dotarły do nas sygnały, że spora część powstańców samotnie spędzi również Wielkanoc, dlatego znaleźliśmy sposób, aby za sprawą tak drobnego gestu, jakim jest uruchomienie telefonu ułatwić im uzyskanie pomocy i umilić ten trudny czas - dodała Łesiuk-Krajewska.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku w ramach ustanowionej w 2019 roku Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. W ramach poprzednich edycji akcji, do powstańców trafiło 830 tysięcy listów, pocztówek oraz laurek. Oprócz podtrzymywania pamięci o bohaterach, organizatorzy oferują kombatantom również pomoc bezpośrednią: ciepłe posiłki z dowozem do domu, opłacenie dodatkowych godzin pracy sióstr PCK czy wykonanie drobnych remontów.